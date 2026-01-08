Krstovic è risorto in anticipo. Palladino sa come far rendere le punte, anche all'Atalanta

L'Atalanta è contagiata dalla cura Palladino e ieri sera ha vinto una partita molto importante sul campo del Bologna, visto che con lo 0-2 maturato al Dall'Ara la Dea ha scavalcato nella classifica della Serie A proprio i rossoblù.

Il grande protagonista di Bologna-Atalanta 0-2 è stato senza dubbio Nikola Krstovic, visto che entrambi i gol sul tabellino portano la sua firma. In una notte, il centravanti montenegrino ha eguagliato lo stesso numero di gol messi a segno nelle precedenti 14 apparizioni in Serie A con l'Atalanta e adesso 'insegue' il compagno di reparto Scamacca a una sola rete di distanza, essendo quest'ultimo a quota 5.

Acquistato a fine agosto dal Lecce per 25 milioni di euro, Krstovic ha faticato e non poco ad inserirsi nei suoi primi mesi di avventura all'Atalanta, ma ieri sera ha dato la risposta che tutto l'ambiente aspettava. Anche per via dell'impossibilità di cambiare aria a gennaio, a meno di un ritorno al Lecce con cui ha giocato in Coppa Italia a inizio annata. A rendere più pesante il segnale lanciato da Krstovic è stato soprattutto il fatto che questo sia arrivato proprio nella sera del forfait last minute di Scamacca, designato da Palladino fino a qui quale suo centravanti titolare ma chiamato fuori dalla contesa per un infortunio. Poco male, perché ci ha pensato Krstovic a confermare come il lavoro del tecnico porti grandi benefici agli attaccanti che incontra. Chiedere a Kean, per esempio, per avere referenze.