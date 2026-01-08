Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. C'è Colombo nel Genoa
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 19ª giornata di Serie A:
PISA-COMO 0-3 - Il tabellino
Marcatori: 23' st Perrone, 31' st, 51' st rig. Douvikas (C)
PISA (3-5-2): Semper; Coppola, Canestrelli, Caracciolo (41' st Hojholt); Touré, Marin (18' st Leris), Aebischer (32' st Esteves), Piccinini (32' st Lorran), Angori; Tramoni (19' st Moreo), Nzola. A disp.: Andrade, Scuffet, Buffon, Calabresi, Bettazzi, Denoon, Mbambi, Bonfanti.
Allenatore: Alberto Gilardino.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (19' st Vojvoda), Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha (19' st Caqueret); Kühn (33' st Baturina), Nico Paz (43' st Sergi Roberto), Jesus Rodriguez (43' st Posch); Douvikas. A disp.: Vigorito, Cavlina, Dossena, Alberto Moreno, Diego Carlos, Le Borgne, Van der Brempt, Cerri.
Allenatore: Cesc Fabregas.
------------------------------------------------------------
LECCE-ROMA 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 14’ Ferguson, 26’ st Dovbyk (R)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba (30’ st Helgason), Ramadani (19’ st Gorter), Maleh; Sottil (11’ st Pierotti), Camarda (19’ st Stulic), Banda (1’ st N’Dri). A disp.: Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Perez, Jean, Kouassi, Marchwinski, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Pisilli, Koné, El Shaarawy (15’ st Tsimikas); Cristante; Dybala (34’ st Soulé), Ferguson (15’ st Dovbyk, 41’ st Romano). A disp.: Vasquez, Zelezny, Angelino, Mirra, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Le pagelle di Lecce-Roma
------------------------------------------------------------
SASSUOLO-JUVENTUS 0-3 - Il tabellino
Marcatori: 16' aut. Muharemovic, 17' st Miretti, 18' st David
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (45' st Odenthal), Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt (39' Fadera), Matic (31' st Lipani), Koné; Iannoni (32' st Vranckx), Pinamonti, Laurienté (31' st Pierini). A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Cheddira, Skjellerup, Paz, Moro, Macchioni, Barani.
Allenatore: Fabio Grosso.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso (40' st Cabal); Thuram, Locatelli; McKennie (30' st Joao Mario), Miretti (45' st Zhegrova), Yildiz (40' st Adzic); David (30' st Openda). A disp.: Perin, Pinsoglio, Kostic, Felipe, Anghelè.
Allenatore: Luciano Spalletti.
Le pagelle di Sassuolo-Juventus
------------------------------------------------------------
BOLOGNA-ATALANTA 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 37’, 60’ Krstovic (A)
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler (28’ st Moro), Ferguson; Orsolini (1’ st Rowe), Fabbian (28’ st Castro), Cambiaghi (35’ st Dominguez); Dallinga (15’ st Immobile). A disp.: Pessina, Franceschelli, Holm, Lucumi, De Silvestri, Lykogiannis, Casale, Odgaard, Pobega, I. Sulemana
Allenatore: Vincenzo Italiano.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (23’ st Hien), Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson (32’ st Brescianini), Bernasconi; De Ketelaere (39’ st K. Sulemana), Zalewski (23’ st Musah); Krstovic (32’ st Samardzic). A disp.: Sportiello, Rossi, Pasalic, Maldini.
Allenatore: Raffaele Palladino.
Le pagelle di Bologna-Atalanta
------------------------------------------------------------
NAPOLI-HELLAS VERONA 2-2 - Il tabellino
Marcatori: 16' Frese (H), 27' rig. Orban (H), 9' st McTominay (N), 37' st Di Lorenzo (N)
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Miguel Gutierrez (10' st Spinazzola); Elmas (18' st Marianucci), Lang (30' st Lucca); Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Prisco, De Chiara
Allenatore: Antonio Conte.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric (33' st Nelsson), Niasse (41' st Suat Serdar), Gagliardini 6.5, Bernede, Frese; Sarr (19' st Giovane), Orban (41' st Mosquera). A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu Santiago, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Cham, Al-Musrati.
Allenatore: Paolo Zanetti.
Le pagelle di Napoli-Hellas Verona
------------------------------------------------------------
LAZIO-FIORENTINA 2-2 -Il tabellino
Marcatori: 52' Cataldi (L), 56' Gosens (F), 89' Gundmundsson (F), 95' Pedro (L)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (79' Hysaj), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic (29' Vecino); Isaksen (71' Pedro), Cancellieri, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Nuno Tavares, Provstgaard, Rovella, Belahyane, Serra..
Allenatore: Maurizio Sarri.
FIORENTINA (4-1-4-1):De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens (68' Ranieri); Mandragora, Fagioli, Ndour (68' Solomon); Parisi ( 92' Nicolussi Caviglia), Piccoli (60' Kean) , Gudmundsson (92' Pablo Marì). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Sohm,Kospo, Fortni, Kouaidio, Kouamé
Allenatore: Paolo Vanoli.
Le pagelle di Lazio-Fiorentina
------------------------------------------------------------
PARMA-INTER 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 42' Dimarco, 90+8' Thuram
PARMA (4-2-3-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Bernabé (dal 75' Estevez), Keita (dall'86' Cremaschi), Sorensen; Oristanio (dal 62' Almqvist), Ondrejka (dal 62' Ordonez), Pellegrino (dal 75' Cutrone).
A disposizione: Guaita, Rinaldi, Valenti, Lovik, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo.
Allenatore: Carlos Cuesta.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique (dall'85' Acerbi), Sucic (dal 69' Barella), Calhanoglu (dal 69' Zielinski), Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro (dall'85' Bonny), Esposito (dal 78' Thuram).
A disposizione: J. Martinez, Taho, De Vrij, Kamate, Cocchi, Cinquegrano, Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu.
------------------------------------------------------------
TORINO-UDINESE 1-2 - Il tabellino
Marcatori: Zaniolo (U) al 5’ st, Ekkelenkamp (U) al 37’ st, Casadei (T) al 42’ st
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli (dal 33’ st Tameze), Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan (dal 20’ st Anjorin), Vlasic, Aboukhlal (dal 20’ st Ngonge); Njie (dal 1’ st Adams), Simeone (dal 20’ st Zapata). A disposizione: Popa, Israel, Dembelé, Asllani, Tameze, Pellini, Acquah
Allenatore: Marco Baroni.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen (dal 40' st Bertola), Kabasele, Solet; Zanoli (dal 16’ st Piotrowski), Miller (dal 35’ st Ehizibue), Karlstrom, Ekkelenkamp (dal 40' st Zarraga), Kamara; Zaniolo (dal 16’ st Atta), Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Palma, Bravo, Camara, Modesto
Allenatore: Kosta Runjaic.
------------------------------------------------------------
CREMONESE-CAGLIARI - Le ufficiali
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Payero, Bondo, Johnsen, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
Allenatore: Davide Nicola.
CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Mina, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Prati Zappa; Gaetano, Luvumbo; Borrelli.
Allenatore: Fabio Pisacane.
------------------------------------------------------------
MILAN-GENOA - Giovedì 8 gennaio ore 20.45
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.
Allenatore: Daniele De Rossi.