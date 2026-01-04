TMW
Atalanta, le ultime su Kolasinac: postumi distrattativi al ginocchio, in forte dubbio per Bologna
TUTTO mercato WEB
Sead Kolasinac dovrebbe saltare Bologna-Atalanta. Il difensore bosniaco, uscito dolorante dalla vittoria casalinga sulla Roma, ha rimediato postumi distrattivi al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, secondo quanto fa sapere la società nerazzurra.
Kolasinac è in forte dubbio per la trasferta di Bologna, che vedrà l’Atalanta impegnata al Dall’Ara mercoledì alle 18.30. Da capire se il suo infortunio comporterà anche altre assenze: non si tratta comunque di nulla di preoccupante.
Dopo Bologna-Atalanta, la squadra di Raffaele Palladino tornerà in campo sabato 10 gennaio alla New Balance Arena, alle 20.45 con il Torino.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia