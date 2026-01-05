TMW L'Atalanta si è allenata oggi: Bakker a parte, terapie per Kolasinac e Bellanova

L'Atalanta di Raffaele Palladino si è allenata questo pomeriggio a Zingonia in vista del match contro il Bologna di mercoledì. Secondo quanto raccolto da TMW, nella giornata di oggi Mitchel Bakker ha continuato a lavorare individualmente in campo, mentre Sead Kolasinac e Raoul Bellanova hanno svolto terapie per recuperare dai rispettivi infortuni. Domani è in programma una nuova seduta, sempre il pomeriggio.

Se l'assenza dei due esterni nel 19° turno di Serie A è certa, non lo è ancora del tutto quella del difensore centrale, che però è in forte dubbio. Si capirà qualcosa in più martedì, quando la Dea proseguirò la preparazione del match che può valere il sorpasso ai danni degli emiliani, reduci dal ko per 3-1 di San Siro contro l'Inter. Italiano ha ammesso di aver visto la sua squadra in difficoltà, ma anche che al Dall'Ara giocherà con un piglio diverso.