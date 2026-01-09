TMW Atalanta, Scamacca e Kolasinac restano in dubbio: solo domani la decisione per il Torino

Vigilia delicata in casa Atalanta in vista della sfida di domani contro il Torino, valida per il ventesimo turno di Serie A. L’attenzione di mister Raffaele Palladino è tutta sulle condizioni di Gianluca Scamacca e Sead Kolasinac, entrambi ancora in dubbio a poche ora dal match.

Il club nerazzurro ha fatto sapere che l'attaccante e il difensore, acciaccati, verranno valutati nuovamente nella mattinata di domani, quindi al termine dell’ultimo giro di controlli medici e del confronto con lo staff tecnico. Solo allora verrà presa una decisione definitiva sulla loro disponibilità per la partita contro i granata.

Come arriva l'Atalanta.

La Dea non si vuole fermare. Modulo 3-4-2-1 per la squadra di Palladino. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Scalvini, Djimsiti e il primo ballottaggio tra Hien e Ahanor (aspettando novità su Kolasinac); a centrocampo possibile conferma del duo Ederson-De Roon; sulle fasce Zappacosta favorito su Musah a destra mentre a sinistra Bernasconi prende sempre quota. Davanti, aspettando novità su Scamacca, possibile conferma del tridente di Bologna con De Ketelaere, Zalewski e Nikola Krstovic.