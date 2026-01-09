Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Atalanta, Scamacca e Kolasinac restano in dubbio: solo domani la decisione per il Torino

Atalanta, Scamacca e Kolasinac restano in dubbio: solo domani la decisione per il TorinoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 19:00Serie A
Giacomo Iacobellis
fonte Da Bergamo, Filippo Davide Di Santo

Vigilia delicata in casa Atalanta in vista della sfida di domani contro il Torino, valida per il ventesimo turno di Serie A. L’attenzione di mister Raffaele Palladino è tutta sulle condizioni di Gianluca Scamacca e Sead Kolasinac, entrambi ancora in dubbio a poche ora dal match.

Il club nerazzurro ha fatto sapere che l'attaccante e il difensore, acciaccati, verranno valutati nuovamente nella mattinata di domani, quindi al termine dell’ultimo giro di controlli medici e del confronto con lo staff tecnico. Solo allora verrà presa una decisione definitiva sulla loro disponibilità per la partita contro i granata.

Come arriva l'Atalanta.
La Dea non si vuole fermare. Modulo 3-4-2-1 per la squadra di Palladino. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Scalvini, Djimsiti e il primo ballottaggio tra Hien e Ahanor (aspettando novità su Kolasinac); a centrocampo possibile conferma del duo Ederson-De Roon; sulle fasce Zappacosta favorito su Musah a destra mentre a sinistra Bernasconi prende sempre quota. Davanti, aspettando novità su Scamacca, possibile conferma del tridente di Bologna con De Ketelaere, Zalewski e Nikola Krstovic.

Articoli correlati
Krstovic sfonda il Bologna, Atalanta al 7° posto. Palladino su Scamacca: "Nulla di... Krstovic sfonda il Bologna, Atalanta al 7° posto. Palladino su Scamacca: "Nulla di grave..."
Tegola Scamacca per l'Atalanta. L'attaccante out col Bologna per infortunio, il punto... Tegola Scamacca per l'Atalanta. L'attaccante out col Bologna per infortunio, il punto
Serie A, i 5 migliori attaccanti dopo 16 giornate: Lautaro si prende la vetta Serie A, i 5 migliori attaccanti dopo 16 giornate: Lautaro si prende la vetta
Altre notizie Serie A
Everton a caccia di un terzino destro in Serie A. Nel mirino Holm e Norton-Cuffy Everton a caccia di un terzino destro in Serie A. Nel mirino Holm e Norton-Cuffy
Inter, problemi alla caviglia per Martinez: il portiere in dubbio per il Napoli Inter, problemi alla caviglia per Martinez: il portiere in dubbio per il Napoli
Roma, entro domani la risposta di Raspadori: l'attaccante apre al trasferimento Roma, entro domani la risposta di Raspadori: l'attaccante apre al trasferimento
Milan, frenata in attesa di Firenze. Inter-Napoli per lo scudetto TMW NewsMilan, frenata in attesa di Firenze. Inter-Napoli per lo scudetto
Napoli, buone notizie in vista dell'Inter: David Neres regolarmente in gruppo, c'è... Napoli, buone notizie in vista dell'Inter: David Neres regolarmente in gruppo, c'è fiducia
Lazio, si insiste per Fabbian: previsti nuovi contatti per il 2003 del Bologna Lazio, si insiste per Fabbian: previsti nuovi contatti per il 2003 del Bologna
Sale la tensione per Inter-Napoli, comunicato dei tifosi nerazzurri: "C'è bisogno... Sale la tensione per Inter-Napoli, comunicato dei tifosi nerazzurri: "C'è bisogno di noi!"
Colombo: "CDK? Brava Atalanta, ma Maldini ci ha visto lungo. Scudetto tra Inter,... Esclusiva TMWColombo: "CDK? Brava Atalanta, ma Maldini ci ha visto lungo. Scudetto tra Inter, Milan e Napoli"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
3 Beffa clamorosa subita dal Milan. E Allegri tira in ballo gente (molto) in alto
4 Pavlovic 'distrugge' il dischetto e Tomori sbeffeggia Stanciu: polemiche dopo Milan-Genoa
5 Calciomercato Inter, in ponte altra operazione alla Akanji e cresce l'ottimismo per il giovane Mlacic
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, ottimismo sul rinnovo di Maignan: si tratta sulle commissioni, il punto
Immagine top news n.1 Da Mkhitaryan-Di Lorenzo a Pongracic-Gila: tutti gli errori macroscopici di questa Serie A
Immagine top news n.2 Napoli, il ds Manna tuona: "In questo momento il VAR sta penalizzando gli arbitri"
Immagine top news n.3 Bove, finalmente ci siamo. Vicina la risoluzione con la Roma, lo aspetta il Watford
Immagine top news n.4 Lotito sul caos arbitri: "Sistema non più credibile. Anche la politica è attenta alla questione"
Immagine top news n.5 Fiorentina, ecco Brescianini. Il giocatore è arrivato al Viola Park: le immagini
Immagine top news n.6 Guendouzi-Fenerbahce appena fuori dalla top ten. Lazio, ecco le dieci cessioni record
Immagine top news n.7 Rigore in Lazio-Fiorentina, Sozza sarà fermato. Promosso Marchetti per Napoli-Verona
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.2 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.3 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.4 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Everton a caccia di un terzino destro in Serie A. Nel mirino Holm e Norton-Cuffy
Immagine news Serie A n.2 Inter, problemi alla caviglia per Martinez: il portiere in dubbio per il Napoli
Immagine news Serie A n.3 Roma, entro domani la risposta di Raspadori: l'attaccante apre al trasferimento
Immagine news Serie A n.4 Milan, frenata in attesa di Firenze. Inter-Napoli per lo scudetto
Immagine news Serie A n.5 Napoli, buone notizie in vista dell'Inter: David Neres regolarmente in gruppo, c'è fiducia
Immagine news Serie A n.6 Lazio, si insiste per Fabbian: previsti nuovi contatti per il 2003 del Bologna
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia-Pescara, i convocati di Abate: attacco rimaneggiato, ma è la prima di Dos Santos
Immagine news Serie B n.2 Entella-Monza, i convocati di Bianco: si ferma anche Obiang. Ma c'è la prima di Hernani
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Aquilani: "Frosinone ci obbligherà ad alzare il livello di attenzione e di qualità"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, il rinforzo a centrocampo arriva dall'Empoli. In prestito, ecco Belardinelli
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Abate: "Mercato? Rivolgiamo energie al Pescara, servirà un grande gruppo"
Immagine news Serie B n.6 Avellino-Samp, i convocati di Biancolino: sono out Kumi e Insigne. Panico verso la Ternana?
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Giugliano si rinforza a centrocampo. In prestito dal Vicenza arriva Cester
Immagine news Serie C n.2 Il Guidonia Montecelio si assicura Viteritti dal Monopoli: contratto fino a giugno 2028
Immagine news Serie C n.3 Latina, il rinforzo in difesa arriva dal Sorrento. Carillo ha firmato fino al 2027 coi pontini
Immagine news Serie C n.4 Svidercoschi saluta l'AlbinoLeffe. Va in prestito al Treviso in Serie D
Immagine news Serie C n.5 Il Perugia punta al colpo a centrocampo: vicino l'arrivo di Ladinetti dal Pontedera
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, Vona scende in Serie D fino a giugno: è in prestito alla Folgore Caratese
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Sassuolo, Gasperini spinge sull'acceleratore
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Bologna, Italiano cerca la svolta ma Fabregas vola in casa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Femminile, Cappelletti: "Sfida che parla di uguaglianza e inclusione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Tutto pronto per la ripartenza del calcio femminile: domenica la Supercoppa fra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, si allontana l'arrivo di Denton dal West Ham. C'è il sorpasso del Bay FC
Immagine news Calcio femminile n.6 Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)