Atalanta, Lookman: "Che prestazione. Problemi in estate? Non è stato detto tutto"

L'attaccante dell'Atalanta, Ademola Lookman, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Champions League tra Eintracht Francoforte e Dea.

Il commento sul match.

"Penso che sia importante la vittoria di stasera, un 3-0 in trasferta con una grande prestazione della squadra. Il tridente di Dublino? Giocare con Scamacca e Charles è davvero facile per me, sono giocatori di qualità. Prendiamo questa prestazione anche per ripeterla in campionato".

L'arrivo di Palladino.

"Il mister vuole che giochiamo un calcio offensivo, divertente. È arrivato e stiamo lavorando tanto, per poter vincere le partite".

Il caso di mercato in estate.

"Penso che quello che è successo in estate ormai sia successo e basta. Ci sono cose che le persone sanno e altre meno, ora dobbiamo pensare alla squadra e sono concentrato nel vincere le partite con l'Atalanta".