…con Roberto Breda

“È il campionato di A più imprevedibile ed interessante degli ultimi anni. Ci sono tante squadre che hanno potenziale per poter vincere ma tutte hanno qualcosa da migliorare. Dall’infortunio di De Bruyne il Napoli ha lavorato ai principi che l’anno scorso gli hanno dato la possibilità di vincere”. Così a TuttoMercatoWeb Roberto Breda sul campionato di Serie A.

Le milanesi?

“L’Inter ha una bella identità e con le grandi però ha fatto fatica. Un po per la sua voglia di imporre il gioco. Il Milan è l’opposto e fa un po di fatica con le piccole. Questo è frutto dell’impronta degli allenatori. Il Milan è la squadra che imposta le partite più sugli avversari”.

Come ha visto fin qui la Roma di Gasperini?

“Come risultati è partita a mille ma non l’ho ancora vista come una squadra di Gasperini. Ha qualità ma non è gasperiniana al cento per cento”.

Da chi si aspetta mercato a gennaio?

“Il mercato può aiutare tanto ma serve un’identità frutto di un percorso che si basa su tanti concetti”

La Samp per mantenere la B punta a chiudere a breve Esposito e Brunori.

“Gli anni passati hanno sempre fatto bene. Ti portano certi numeri. Sarebbero due grandi rinforzi”.

In B da chi si aspetta rinforzi?

“Dal Palermo. È migliorato ma la competizione è alta. Se vuoi fare il salto di qualità devi essere ancora protagonista sul mercato”.