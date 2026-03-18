Live TMW Atalanta, Palladino: "Abbiamo dato tutto. Orgoglioso dei miei ragazzi nonostante la sconfitta"

22:55 - Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Bayern Monaco nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso l'Allianz Arena.

23:30 - Comincia la conferenza stampa

Che risposte ha avuto oggi?

"Voglio ringraziare i ragazzi per il percorso che abbiamo fatto. Sapevamo che era una gara difficile: ci portiamo tanta esperienza. Oggi abbiamo affrontato una squadra molto forte. Ho cercato la squadra e ho detto ai ragazzi di andare sotto il settore. I tifosi ci hanno applaudito nonostante la sconfitta. Abbiamo dato tutto".

Cosa ne pensa di chi ha ritrovato minutaggio?

"Ho avuto delle buone risposte da Bellanova, Raspadori, Krstovic, De Ketelaere, Ederson e tanti altri. Voglio ringraziare i miei ragazzi perché hanno lottato fino alla fine. Prendere tanti goal non ci fa piacere, ma possiamo ripartire".

Che segnale ha dato al calcio italiano?

"Il loro livello è sicuramente alto. Il Bayern ha una squadra completa dove noi, sulla carta, siamo inferiori. Noi ci siamo confrontati e ovviamente sotto questi aspetti ci sono dei limiti che vanno superati. Siamo orgogliosi di essere arrivati agli ottavi di Champions ed essere stati l'unica squadra italiana a giocarli".

Il calcio italiano si deve rassegnare di essere indietro rispetto agli altri?

"Siamo usciti contro una squadra forte dove vogliamo concentrarci sul campionato oltre che alla Coppa Italia. Negli anni scorsi abbiamo detto la nostra nei campionati europei e cercheremo di dare di più".

23:40 Termina la conferenza stampa