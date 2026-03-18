Atalanta, Palladino: "Non cambierei niente, bisogna accettare la forza del Bayern con grande umiltà"

L'allenatore dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la sconfitta per 4-1 contro il Bayern Monaco che vale l'uscita di scena dalla Champions League. Le sue parole: "Non cambierei niente perché abbiamo affrontato una squadra forte, forse la squadra più forte in Europa. Bisogna accettare la loro forza con grande umiltà. Ce la siamo giocata sia all'andata che al ritorno, poi con i se e i ma siamo bravi come a fare gli allenatori anche da casa. Noi abbiamo cercato di non snaturarci e fare del nostro meglio"