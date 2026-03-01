Quando rientra Ederson? Palladino: "Non credo torni in Coppa Italia, ha ancora fastidio"
TUTTO mercato WEB
Mister Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta odierna col Sassuolo, è stato interpellato anche sulle condizioni fisiche di Ederson. Questa la sua risposta sul centrocampista brasiliano, escluso dai convocati:
Come sta Ederson?
"Vediamo, non credo che recupererà per la Coppa Italia, ha ancora un po' di fastidio, vedremo nei prossimi giorni".
Ederson soffriva di un affaticamento muscolare e non era stato rischiato nelle ultime uscite della Dea. Per lui niente partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo: è rimasto a Zingonia per svolgere del lavoro personalizzato, con le sue condizioni che saranno monitorate giorno dopo giorno.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Ora in radio
Primo piano
Collina sull'episodio Kalulu-Bastoni: "Sarebbero bastati 10 secondi per evitare una settimana da incubo"
Serie A
Serie B
Frosinone, Alvini: "Risultato straordinario. Se il pubblico ti applaude vuol dire che hai giocato a calcio"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"