Live TMW Atalanta, Palladino: "Sarà una notte magica. Domani vogliamo scrivere la storia"

18:55 – Raffaele Palladino presenta così la gara valida per gli ottavi d'andata della UEFA Champions League in programma domani contro il Bayern Monaco. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore dell'Atalanta in diretta dalla New Balance Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 19:15.

19:15 - Comincia la conferenza stampa di mister Palladino

Oggi per la prima volta affronta il Bayern: cosa pensa di questa gara?

"Per noi sarà una serata magica da vivere con occhi ben aperti. Affrontiamo una delle squadre migliori al mondo e vogliamo confrontarci contro di loro e ovviamente giocare davanti ai nostri tifosi".

Rinnovato il "23 più 23 mila"?

"Assolutamente si. I nostri tifosi hanno risposto alla grande e speriamo di avere un grande clima domani. Non vediamo l'ora di scendere in campo perché sono la nostra spinta. Anche domani voglio uno stadio infuocato".

Che gara si aspetta contro il Bayern?

"Loro hanno tanta qualità e giocano con un 4-2-3-1 molto competitivo e dobbiamo stare attenti a tutti i dettagli. Mi aspetto una partita tanto bella quanto aperta e non vedo l'ora di confrontarmi con loro. Voglio vedere un'Atalanta coraggiosa".

Quanto può crescere una grande esperienza come questa?

"Molto. Stiamo facendo cose straordinarie, e noi lavoreremo come detto prima sui dettagli anche in vista del ritorno. Vogliamo giocarci tutto per scrivere la storia. Nel calcio tutto e possibile e non dobbiamo porci limiti".

Come sta la squadra in termini di infortuni?

"Non recupereremo nessuno per domani, poi staremo a vedere nelle prossime settimane. Ci manca anche Scalvini perché è squalificato".

Possibile Krstovic-Scamacca davanti?

"Noi abbiamo tantissime soluzioni e poi valuteremo. Conta il gruppo e non il singolo".

TMW - Quanto è orgoglioso della determinazione di Sulemana?

"Lui è un giocatore ben voluto dai compagni e che ha dimostrato grande determinazione crescendo partita dopo partita. "Dino" è un ragazzo molto serio nel lavoro che fa, al di là della qualità: all'inizio ha faticato, poi è migliorato. Voglio anche citare molti ragazzi: da Musah a Mario fino a Kossounou, Hien e tanti altri. E' un gruppo molto unito e soprattutto pronto a sfruttare ogni singola occasione".

Cosa si prova ad affrontare una squadra che viene dalla Bundesliga?

"Loro provengono da un'altra competizione. Come studi loro, loro studiano te. La priorità nostra è stare ovviamente attenti dove anche gli episodi possono fare la differenza. L'andata servirà anche per un grande ritorno".

Essere sfavoriti può "aiutare" per domani?

"Non si sa mai (risata ndr.), ma credo molto nel potenziale di questa squadra. Vogliamo giocarcela a viso aperto, cercheremo anche di tenere duro e ovviamente reagire oltre le difficoltà".

Cambia l'assenza di Neuer?

"Non cambia molto per quello che abbiamo studiato. Loro sanno anche essere aggressivi in profondità e abbiamo studiato tutti i dettagli anche di chi prenderà il suo posto".

Quanto contano i cambi e come sta Scamacca?

"L'Atalanta fa sempre la differenza con i cambi: voglio pensare anche Krstovic e Scamacca che hanno dato molta energia positiva. Gianluca deve continuare a lavorare con grande spirito e ovviamente fare goal. Cresce sempre sotto il profilo dell'autostima".

Quanto è fondamentale essere decisivi più nei secondi tempi?

"Ciò sottolinea ovviamente il carattere di questa squadra per quanto anche nel primo tempo possiamo migliorare. L'Atalanta non ha staccato la spina e rimane competitiva su tre fronti".

Lei e Kompany che grande lezione state dando al calcio?

"Sarà un grande orgoglio affrontare un grande mister e uomo come lui. Quello che conta è giocarsela domani e questo confronto ci aiuterà molto nella crescita".

19:50 - Finisce la conferenza stampa di mister Palladino