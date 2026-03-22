Live TMW Atalanta, Palladino: "Contento per i ragazzi. Ora non dobbiamo sbagliare"

16:55 – Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Verona nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

17:30 - Comincia la conferenza stampa

Cosa ne pensa di questa gara?

"Sono contento per la vittoria, ma abbiamo lasciato aperta la gara. Contento per i ragazzi perché hanno giocato tanto dove c'è stato anche il calo fisico. Servirà raccogliere le energie fondamentali riaprendo diverse posizioni".

TMW - Quale sarà lo "zero virgola" per avere la meglio sulla concorrenza?

"Sicuramente bisogna sperare che nessuno si rompa in Nazionale. Abbiamo tantissimi scontri diretti e l'Atalanta dovrà dare tutto per vincere sempre più partite. Eravamo tredicesimi e siamo riusciti in questa rimonta. Voglio ringraziare l'Atalanta che ha dato tutto".

Cosa ne pensa di quelli che sono rientrati dall'infortunio?

"Secondo me i vari De Ketelaere, Raspadori, Ederson hanno fatto una buona gara. Servirà ovviamente minutaggio, stessa cosa equivale anche per Giorgio".

Quanto è stato toccante Marten?

"Marten ha dato tanto per l'Atalanta e tale amore è stato ricambiato. Gli ho detto di essere orgoglioso di questo traguardo".

Champions possibile?

"Abbiamo otto finali dove dipenderà molto sulla nostra posizione in campionato. Da considerare che c'è la Coppa Italia dove vogliamo arrivare fino in fondo. Dobbiamo spingere al massimo, chiederò tanto ai ragazzi e se arrivamo con la mentalità giusta possiamo scrivere la storia".

Come giudica questi mesi all'Atalanta?

"Io sono sempre un vincente. Noi abbiamo fatto una grande scalata dove avevamo perso tanti punti all'inizio, in Champions League siamo andati bene e in campionato abbiamo riaperto tutto. In casa non perdiamo dalla gara contro l'Inter. Il mio rammarico è non aver fatto punti contro il Sassuolo, ma i ragazzi stanno dando tutto. Vogliamo entrare in Europa".

Giusto dire che bisogna tifare di più la Nazionale citando De Rossi?

"Sono d'accordo con Daniele. La Nazionale è un simbolo di unione che deve portare positività: al giorno d'oggi si discute di tutto. Se vogliamo andare al Mondiale serve il massimo sostegno: io sarò presente a Bergamo per vedere la partita e sono sicuro che i bergamaschi sosterranno i ragazzi".

Come giudica la prestazione in difesa?

"Contento di non aver preso goal e faccio i complimenti a tutta la squadra. Io avevo timore della gara contro il Verona perché venivamo dalla trasferta in Champions dove avevamo speso delle energie fisiche e mentali: squadre come l'Hellas sono toste, ma siamo riusciti a difendere bene".