Atalanta, Palladino: "Lookman è rientrato bene e con lo spirito giusto. CDK è fantastico"

Vigilia di Champions League per l'Atalanta, che domani affronta in trasferta l'Union Saint Gilloise nell'ultima partita della League Phase. A presentare i temi della partita ci ha pensato il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino in conferenza stampa, soffermandosi tra le altre cose anche su alcuni singoli della propria squadra: "Krstovic? Lui ha risposto perfettamente. Non importa chi gioca dall’inizio, bensì l’atteggiamento di come si arriva alla partita e se gioca un suo compagno lui è pronto a subentrare: lo spirito che deve avere questa squadra. Ho dei ragazzi professionali e straordinari che sono pronti a dare tutto. Nikola è un grande trascinatore con gli atteggiamenti che ha: è sempre in partita e ha un fuoco dentro che influenza la strada”.

Come sta Lookman e sarà pronto per essere titolare? “Lookman è rientrato bene e con lo spirito giusto. Quando si rientra dalla Coppa d’Africa c’è bisogno di riprendere il ritmo, ma il ragazzo si è subito messo a disposizione. Sulla titolarità vedremo”.

Quanto è fondamentale un giocatore come De Ketelaere?

“Si sta esprimendo a livelli incredibili. Per me è un giocatore importante e sono convinto che può ancora crescere: gli manca solo continuità sul goal. Però Charles è fantastico”.