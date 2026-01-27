Krstovic: "La priorità è farsi trovare pronti. Raspadori? L'Atalanta ha un giocatore forte"

Vigilia di Champions League per l'Atalanta, che domani affronta in trasferta l'Union Saint Gilloise nell'ultima partita della League Phase. A presentare i temi della partita ci ha pensato l'attaccante nerazzurro Nikola Krstovic, che in conferenza stampa si è soffermato tra le altre cose anche su alcuni singoli: "Che rapporto ho con Scamacca? Per me e Gianluca l’importante è dare tutto per l’Atalanta. Abbiamo una fiducia reciproca: se gli attaccanti fanno goal è la priorità. Il minutaggio non cambia, quello che conta è la squadra”.

Cosa ne pensa dell’arrivo di Raspadori?

“Abbiamo un giocatore forte che sta dando una grande mano all’Atalanta. Si lavora tanto con il mister e sono convinto che crescerà allenamento dopo allenamento”.

Cosa sta imparando dall’esperienza con l’Atalanta?

“A Lecce ho giocato sempre, ma qui a Bergamo ci sono tanti attaccanti forti. Qua noto molta qualità e sto crescendo sotto ogni aspetto: la priorità è farsi trovare sempre pronti”.

Che insegnamento le ha dato mister Palladino?

“Il mister ha dato una grande impronta e ci ha dato una mentalità vincente. Quello che conta è provare a vincere”.