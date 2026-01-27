Nico Paz punisce su gentil concessione di Christensen (e Fortini): il Como ribalta la Fiorentina
TUTTO mercato WEB
La ribalta il Como dopo un’ora di gioco grazie al nono gol in stagione di Nico Paz, che calcia di prima intenzione una palla messa fuori da Fortini e bucando malamente Christensen, che si fa passare la sfera sotto la pancia.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
2 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile