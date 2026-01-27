Van de Perre verso Union SG-Atalanta: "Vinciamola". E scherza con il suo allenatore

Il centrocampista Kamiel Van de Perre si è presentato in conferenza stampa assieme al proprio allenatore Hubert per presentare la partita di Champions League che attende domani il suo Royale Union Saint-Gilloise, opposto all'Atalanta nella partita valevole per l'8^ e ultima giornata della Fase campionato.

Proiettandosi alla sfida contro l'Atalanta, ha così esordito Van de Perre: "Di sicuro servirà una combinazione di circostanze per poter pensare di passare il turno. Il primo obiettivo per domani è giocare un buon calcio, poi conquistare i tre punti e solo allora potremo pensare a tutto il resto". E ancora, ha aggiunto: "Sappiamo che non sempre basta giocare bene, per fare punti in Champions. Certo, quando succede è frustrante, ma è anche una cosa che ci serve da lezione".

Tra l'altro durante la conferenza stampa si segnala un siparietto curioso avvenuto tra una risposta di Van de Perre e l'altra, con l'intervento del suo allenatore Hubert in chiave ironica: "Senza dubbio, a un certo punto della partita dovremo capire se ci servirà segnare 7 o 8 gol per poter passare il turno".