Due colpi per il Parma, uno per il Genoa. E un altro ritorno a Pescara: le top news delle 22

C'è tanta carne al fuoco nella serata di oggi, tra notizie di campo e un bel po' di mercato, in questi ultimi giorni che rimangono alla fine della finestra di acquisti e cessioni di gennaio 2026. Partendo dal primo, terminato il primo tempo dell'ultima sfida rimasta per completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia, con il risultato parziale sull'1-1 tra Fiorentina e Como all'intervallo.

In campo non ci tornerà Miralem Pjanic, almeno non da calciatore. Il bosniaco ha confermato le indiscrezioni dei mesi scorsi e ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico giocato. È svincolato dalla scorsa estate, dopo che è terminato il precedente contratto con i russi del CSKA Mosca.

Passando al mercato, ci sono una serie di notizie ufficiali. Come quella del trasferimento di Daniel Maldini dall'Atalanta alla Lazio. Questa la nota con cui i biancocelesti hanno fatto sapere del buon esito della trattativa: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall`Atalanta Bergamasca Calcio".

Non sono ufficiali, ma lo diventeranno nelle prossime ore Amorim per il Genoa, affare da 10 milioni di euro con l'Alverca, e i due primi acquisti di gennaio del Parma. Sono arrivati infatti nella città emiliana Hans Nicolussi Caviglia, che arriva via Venezia dalla Fiorentina, e Franco Carboni, rientrato all'Inter dall'Empoli. Molto vicino anche un rinforzo per l'attacco dell'Hellas Verona, con il croato Sandro Kulenovic, ex Juventus, a un passo dagli scaligeri.

Chi invece la Serie A la lascia è il 'Mudo' Franco Vazquez, che saluta la Cremonese e torna alle origini della sua carriera e in patria, con il ritorno al Belgrano, con cui ha firmato un contratto fino al termine dell'anno solare 2027.

A Pescara intanto assaporano già il grande ritorno di Lorenzo Insigne, da svincolato dopo la fine della precedente avventura a Toronto. Firmerà per 6 mesi e proverà a salvare il Delfino, nel suo romantico ritorno. La squadra abruzzese in biancazzurro però ha intanto ufficializzato un altro cavallo di ritorno, come il centrocampista uruguaiano Gaston Brugman.