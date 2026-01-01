Cagliari, Luperto vola basso: "Non abbiamo ancora fatto nulla". E parla del rapporto con Mina

"Con mister Pisacane e lo staff analizziamo tanto gli errori, gli aspetti su cui dobbiamo migliorare, anche a livello individuale. Conosce molto bene l’ambiente Cagliari, le dinamiche, i tasti che è necessario toccare con noi. Ci sta dando una grande mano a livello di organizzazione di gioco, questo sta facendo la differenza. Da subito ha avuto un grande rapporto con tutti, è un allenatore che cerca sempre il confronto”. Parla così Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari, in una lunga intervista ai microfoni di Radio Tv Serie A.

"Sinora abbiamo fatto bene, 25 punti in 22 gare sono un buon bottino - prosegue Luperto, reduce dalla vittoria sul campo della Fiorentina - . Ma il campionato è tutt’altro che finito. Non abbiamo ancora fatto nulla - alcune delle dichiarazioni riportate dai canali ufficiali del club sardo -, c’è tanto da lottare e sudare per raggiungere il nostro obiettivo, quanto prima possibile.

Abbiamo trovato un equilibrio che dovremo mantenere nelle prossime partite, a partire da sabato, è fondamentale. Il Mister ci sta dando tanti consigli, ha trovato la chiave giusta. Nelle ultime partite abbiamo dimostrato quanto teniamo alla salvezza, quando è grande la voglia di non prendere gol, di sacrificarsi per il compagno. Mina? Con Yerry ci conosciamo sempre di più, quando giochi insieme per più partite aumenta l’intesa, per una coppia di difensori è molto importante: capisci, ad esempio, quando il compagno è in difficoltà, come puoi dargli una mano e viceversa come ti può aiutare lui”.