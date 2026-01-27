Ufficiale
Reggiana, depositato in Lega il contratto del portiere Alessandro Micai
Volto nuovo in casa Reggiana. Attraverso il sito ufficiale della Lega B si apprende del deposito del contratto di trasferimento a titolo definitivo dal Cluj del portiere Alessandro Micai.
Classe 1993 l'estremo difensore in carriera ha vestito le maglie di Como, Sudtirol, Bari, Salernitana, Reggiana e Cosenza.
