Stramaccioni: "L'Inter prima perdeva punti facendo grandi prestazioni. Adesso no"

L’Inter non riesce a tenere il vantaggio, né nella partita contro la Fiorentina né quello accumulato in classifica su Milan e Napoli nelle prime 29 giornate di Serie A, e al Franchi i nerazzurri devono accontentarsi di un 1-1.

Dallo studio di DAZN arrivano riflessioni sulla lotta Scudetto, se sia effettivamente da considerarsi riaperta o meno alla luce del risultato di questa sera e se la sosta sia o meno un aspetto positivo per la squadra di Chivu. Prova a dare qualche risposta al tema l’ex allenatore Andrea Stramaccioni: “Da allenatore dicevo sempre che il risultato prima della sosta vale doppio. Se perdi è un inferno, se vinci parli solo di quelli”.

Quindi Stramaccioni prosegue nel suo intervento, estendendo la sua analisi: “Qui il tema però è un altro: l’Inter, anche quando perdeva punti, faceva grandi prestazioni. Adesso no. Nel secondo tempo l’Inter ha avuto una sola palla gol all’ultimo secondo con Pio Esposito, e il calo di rendimento c’era stato pure con l’Atalanta”.