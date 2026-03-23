Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 marzo

JUVENTUS, CONFERME DALLA GERMANIA: SI LAVORA PER RUDIGER. NAPOLI-DE BRUYNE, AVANTI INSIEME? GENOA SU TONOLI

Juventus pienamente concentrata sulla corsa alla prossima Champions League, ma ha già un occhio al mercato estivo e ad eventuali occasioni a parametro zero. Tra queste spicca quella che porta il nome di Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. Il centrale tedesco è il sogno proibito di bianconeri per la difesa e le voci in questo senso cominciano ad infittirsi.

Conferme in particolare dalla Germania, con Christian Falk - capo redattore della Bild per quanto riguarda la sezione calcio - che nelle scorse ore postato il seguente messaggio sul suo profilo X: La Juventus ha espresso interesse per Antonio Rüdiger (33) @realmadrid". Notizia che non può che gasare l'ambiente juventino voglioso di grandi colpi estivi.

Il percorso di Kevin De Bruyne in azzurro sembra destinato a proseguire senza scossoni. Arrivato la scorsa estate, il centrocampista belga ha ancora un anno di contratto con il Napoli e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ci sarebbero dubbi sulla sua permanenza anche nella prossima stagione. Le sensazioni che arrivano dall’ambiente sono chiare: il club e il giocatore vogliono continuare insieme.

Il quotidiano evidenzia come il numero azzurro sia pronto a vivere un finale di campionato da protagonista, prima di concentrarsi nuovamente sugli impegni con la nazionale. “La sua vita sportiva è tornata intensa ed emozionante anche a 34 anni. Le prospettive parlano di un finale di stagione importante e poi del quarto Mondiale della carriera”, si legge.

De Bruyne, così come Lukaku, è stato infatti convocato dal Belgio per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico, tornando nel giro della nazionale dopo un periodo di assenza. Un segnale che conferma come il centrocampista voglia restare competitivo ad altissimo livello anche in questa fase della carriera.

Con un contratto ancora valido e nessuna trattativa in corso per una cessione, il suo futuro appare già tracciato. L’intenzione è quella di continuare a guidare il Napoli anche nella prossima stagione, con l’obiettivo di restare protagonista in Italia e in Europa.

Al momento il Modena non sembra intenzionato ad intavolare trattative. La valutazione è di circa 5 milioni. Situazione che potrebbe essere approfondita nelle prossime settimane. Intanto il Genoa prende nota, occhi su Daniel Tonoli…

BORUSSIA DORTMUND, VIA IL DS KEHL. PAYET SI RITIRA -

Giornata di cambiamenti nel calcio che conta, in Europa. Anche al Borussia Dortmund è arrivato un addio importante, ossia l'uscita di scena del direttore sportivo Sebastian Kehl dopo anni di servizio nel board giallonero. Il presidente in carica del club tedesco, Hans-Joachim Watzke, tuttavia ha voluto spendere parole importanti in occasione della conclusione di un rapporto di collaborazione duraturo e vincente.

"In qualità di presidente del Borussia Dortmund, desidero ringraziare Sebastian Kehl di vero cuore, personalmente ma anche a nome di tutti i soci", ha esordito il numero uno del BVB. "Quando nel 2005 ho assunto la direzione generale, Sebastian era già diventato campione di Germania per la prima volta con il BVB. Insieme, in oltre 20 anni, abbiamo successivamente celebrato grandi successi e patito alcune dolorose delusioni. Sebastian Kehl ha già oggi un posto fisso negli annali del Borussia Dortmund. Gli auguro tutto il meglio per il suo futuro personale e il massimo successo possibile per il prosieguo della sua carriera".

Sebastian Kehl, una volta reso nota la partenza, ha dichiarato: "Il Borussia Dortmund ha fatto parte della mia vita per metà della mia esistenza e ho un legame fortissimo con questo grande club. Ciononostante, siamo giunti insieme alla conclusione che è ora di voltare pagina, sia per il BVB che per me. Lars, Carsten e io abbiamo preso questa decisione oggi, dopo una discussione costruttiva. Devo molto al Borussia Dortmund e sono orgoglioso di aver fatto parte della famiglia BVB per circa 24 anni. In questo periodo ho avuto la possibilità di celebrare tantissimi successi incredibili con il club, il suo staff e i suoi fantastici tifosi, e sarò per sempre orgoglioso di aver fatto parte della sua storia. Le basi sono state gettate e auguro al club tutto il meglio per la sua ristrutturazione e per il suo continuo successo. Il Borussia Dortmund, l'incredibile stadio e la Tribuna Sud avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. È stato un onore".

Rimasto senza club dall'inizio di luglio, dopo una parentesi brasiliana al Vasco da Gama, Dimitri Payet ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico ieri ai microfoni di Ligue 1+. In occasione dell'intervallo di Lilla-Marsiglia, da doppio ex si è presentato sul prato del Velodrome e ha annunciato che appenderà una volta per tutte gli scarpini al chiodo all'età di 38 anni.

Con un palmarès privo di trofei maggiori, ma con quasi 500 partite disputate in Ligue 1 con Nantes, Saint-Etienne, Lilla e OM (492 per l'esattezza, con 103 gol), 48 in Premier League con il West Ham (11 gol) e 23 in Champions League (2 gol). Il fantasista francese ha inoltre vestito la maglia della Nazionale in 38 occasioni, segnando 8 reti. Viene ricordato dai Bleus per aver trascinato la squadra fino alla finale degli Europei 2016, ma alla fine vinse il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Il Cruzeiro ha ufficializzato la scelta del nuovo allenatore dopo l'esonero dell'ex ct del Brasile, Tite . La scelta del cambio è arrivata dopo il rocambolesco pareggio per 3-3 contro il Vasco da Gama, risultato che ha ulteriormente aggravato l’avvio disastroso della squadra nel Brasileirao. La scelta per il nuovo tecnico è ricaduta du Artur Jorge.

L'allenatore ha da tempo trovato un accordo con il Cruzeiro, ma aveva rimandato il suo viaggio in Brasile. Sabato ha infatti firmato ufficialmente l'accordo di rescissione con l'Al-Rayyan, dove allenava, ed è stato annunciato dal Cruzeiro oggi. Ora il nuovo tecnico avrà modo di lavorare durante la sosta per le nazionali, per preparare la squadra in vista del suo debutto in panchina, che è atteso in casa contro il Vitória.

Questo l'annuncio del Cruzeiro per l'arrivo di Artur Jorge: "Il Cruzeiro ha ufficializzato l'ingaggio del suo nuovo allenatore: Artur Jorge. Il tecnico, vincitore della Coppa Libertadores e del campionato brasiliano, approda al Cruzeiro con un contratto valido fino alla fine del 2027! Anche lo staff tecnico di Artur Jorge, composto da André Cunha (vice allenatore), João Cardoso (vice allenatore), Tiago Lopes (preparatore atletico) e Rodrigo Mira (analista delle prestazioni), inizierà a lavorare con il club nei prossimi giorni.