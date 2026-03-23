Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 marzo

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 marzo
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Alessio Alaimo
Oggi alle 01:09Serie A
Alessio Alaimo

JUVENTUS, CONFERME DALLA GERMANIA: SI LAVORA PER RUDIGER. NAPOLI-DE BRUYNE, AVANTI INSIEME? GENOA SU TONOLI

Juventus pienamente concentrata sulla corsa alla prossima Champions League, ma ha già un occhio al mercato estivo e ad eventuali occasioni a parametro zero. Tra queste spicca quella che porta il nome di Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. Il centrale tedesco è il sogno proibito di bianconeri per la difesa e le voci in questo senso cominciano ad infittirsi.

Conferme in particolare dalla Germania, con Christian Falk - capo redattore della Bild per quanto riguarda la sezione calcio - che nelle scorse ore postato il seguente messaggio sul suo profilo X: La Juventus ha espresso interesse per Antonio Rüdiger (33) @realmadrid". Notizia che non può che gasare l'ambiente juventino voglioso di grandi colpi estivi.

Il percorso di Kevin De Bruyne in azzurro sembra destinato a proseguire senza scossoni. Arrivato la scorsa estate, il centrocampista belga ha ancora un anno di contratto con il Napoli e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ci sarebbero dubbi sulla sua permanenza anche nella prossima stagione. Le sensazioni che arrivano dall’ambiente sono chiare: il club e il giocatore vogliono continuare insieme.

Il quotidiano evidenzia come il numero azzurro sia pronto a vivere un finale di campionato da protagonista, prima di concentrarsi nuovamente sugli impegni con la nazionale. “La sua vita sportiva è tornata intensa ed emozionante anche a 34 anni. Le prospettive parlano di un finale di stagione importante e poi del quarto Mondiale della carriera”, si legge.

De Bruyne, così come Lukaku, è stato infatti convocato dal Belgio per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico, tornando nel giro della nazionale dopo un periodo di assenza. Un segnale che conferma come il centrocampista voglia restare competitivo ad altissimo livello anche in questa fase della carriera.

Con un contratto ancora valido e nessuna trattativa in corso per una cessione, il suo futuro appare già tracciato. L’intenzione è quella di continuare a guidare il Napoli anche nella prossima stagione, con l’obiettivo di restare protagonista in Italia e in Europa.

Al momento il Modena non sembra intenzionato ad intavolare trattative. La valutazione è di circa 5 milioni. Situazione che potrebbe essere approfondita nelle prossime settimane. Intanto il Genoa prende nota, occhi su Daniel Tonoli…

BORUSSIA DORTMUND, VIA IL DS KEHL. PAYET SI RITIRA -

Giornata di cambiamenti nel calcio che conta, in Europa. Anche al Borussia Dortmund è arrivato un addio importante, ossia l'uscita di scena del direttore sportivo Sebastian Kehl dopo anni di servizio nel board giallonero. Il presidente in carica del club tedesco, Hans-Joachim Watzke, tuttavia ha voluto spendere parole importanti in occasione della conclusione di un rapporto di collaborazione duraturo e vincente.

"In qualità di presidente del Borussia Dortmund, desidero ringraziare Sebastian Kehl di vero cuore, personalmente ma anche a nome di tutti i soci", ha esordito il numero uno del BVB. "Quando nel 2005 ho assunto la direzione generale, Sebastian era già diventato campione di Germania per la prima volta con il BVB. Insieme, in oltre 20 anni, abbiamo successivamente celebrato grandi successi e patito alcune dolorose delusioni. Sebastian Kehl ha già oggi un posto fisso negli annali del Borussia Dortmund. Gli auguro tutto il meglio per il suo futuro personale e il massimo successo possibile per il prosieguo della sua carriera".

Sebastian Kehl, una volta reso nota la partenza, ha dichiarato: "Il Borussia Dortmund ha fatto parte della mia vita per metà della mia esistenza e ho un legame fortissimo con questo grande club. Ciononostante, siamo giunti insieme alla conclusione che è ora di voltare pagina, sia per il BVB che per me. Lars, Carsten e io abbiamo preso questa decisione oggi, dopo una discussione costruttiva. Devo molto al Borussia Dortmund e sono orgoglioso di aver fatto parte della famiglia BVB per circa 24 anni. In questo periodo ho avuto la possibilità di celebrare tantissimi successi incredibili con il club, il suo staff e i suoi fantastici tifosi, e sarò per sempre orgoglioso di aver fatto parte della sua storia. Le basi sono state gettate e auguro al club tutto il meglio per la sua ristrutturazione e per il suo continuo successo. Il Borussia Dortmund, l'incredibile stadio e la Tribuna Sud avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. È stato un onore".

Rimasto senza club dall'inizio di luglio, dopo una parentesi brasiliana al Vasco da Gama, Dimitri Payet ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico ieri ai microfoni di Ligue 1+. In occasione dell'intervallo di Lilla-Marsiglia, da doppio ex si è presentato sul prato del Velodrome e ha annunciato che appenderà una volta per tutte gli scarpini al chiodo all'età di 38 anni.

Con un palmarès privo di trofei maggiori, ma con quasi 500 partite disputate in Ligue 1 con Nantes, Saint-Etienne, Lilla e OM (492 per l'esattezza, con 103 gol), 48 in Premier League con il West Ham (11 gol) e 23 in Champions League (2 gol). Il fantasista francese ha inoltre vestito la maglia della Nazionale in 38 occasioni, segnando 8 reti. Viene ricordato dai Bleus per aver trascinato la squadra fino alla finale degli Europei 2016, ma alla fine vinse il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Il Cruzeiro ha ufficializzato la scelta del nuovo allenatore dopo l'esonero dell'ex ct del Brasile, Tite . La scelta del cambio è arrivata dopo il rocambolesco pareggio per 3-3 contro il Vasco da Gama, risultato che ha ulteriormente aggravato l’avvio disastroso della squadra nel Brasileirao. La scelta per il nuovo tecnico è ricaduta du Artur Jorge.

L'allenatore ha da tempo trovato un accordo con il Cruzeiro, ma aveva rimandato il suo viaggio in Brasile. Sabato ha infatti firmato ufficialmente l'accordo di rescissione con l'Al-Rayyan, dove allenava, ed è stato annunciato dal Cruzeiro oggi. Ora il nuovo tecnico avrà modo di lavorare durante la sosta per le nazionali, per preparare la squadra in vista del suo debutto in panchina, che è atteso in casa contro il Vitória.

Questo l'annuncio del Cruzeiro per l'arrivo di Artur Jorge: "Il Cruzeiro ha ufficializzato l'ingaggio del suo nuovo allenatore: Artur Jorge. Il tecnico, vincitore della Coppa Libertadores e del campionato brasiliano, approda al Cruzeiro con un contratto valido fino alla fine del 2027! Anche lo staff tecnico di Artur Jorge, composto da André Cunha (vice allenatore), João Cardoso (vice allenatore), Tiago Lopes (preparatore atletico) e Rodrigo Mira (analista delle prestazioni), inizierà a lavorare con il club nei prossimi giorni.

Articoli correlati
La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
Boca Juniors, Aranda può sbarcare in Italia in estate: ci sono già due ipotesi Boca Juniors, Aranda può sbarcare in Italia in estate: ci sono già due ipotesi
Il colpo non riuscito del Como: in estate il tedesco Kuhn sarà sul mercato Il colpo non riuscito del Como: in estate il tedesco Kuhn sarà sul mercato
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 marzo Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 marzo
Senza Lautaro Martinez, l’Inter ha smesso di vincere. E questo Thuram non aiuta Senza Lautaro Martinez, l’Inter ha smesso di vincere. E questo Thuram non aiuta
Jankto attacca, Di Francesco: "Sulle falsità non rispondo, voglio parlare solo di... Jankto attacca, Di Francesco: "Sulle falsità non rispondo, voglio parlare solo di calcio"
Bisseck dopo l'1-1 dell'Inter a Firenze: "Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato... Bisseck dopo l'1-1 dell'Inter a Firenze: "Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e correggere"
Kolarov: "Non è la miglior Inter, ma siamo a +6. E guardiamo il lato positivo" Kolarov: "Non è la miglior Inter, ma siamo a +6. E guardiamo il lato positivo"
Atalanta, nessuno presente come De Roon. L'olandese: "Difficile trovare le parole"... Atalanta, nessuno presente come De Roon. L'olandese: "Difficile trovare le parole"
Fiorentina, Ranieri: "Era quello che ci voleva, grandissima prestazione contro la... Fiorentina, Ranieri: "Era quello che ci voleva, grandissima prestazione contro la più forte"
Stramaccioni: "L'Inter prima perdeva punti facendo grandi prestazioni. Adesso no"... Stramaccioni: "L'Inter prima perdeva punti facendo grandi prestazioni. Adesso no"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Inter non vince più: è allarme rosso. Chivu si sta perdendo, va davvero confermato? Squadra lenta e prevedibile, giocatori involuti. Ora ci sono la Roma e lo scatenato Como. Milan e Napoli  credono nella rimonta-scudetto.
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Scatta la missione Mondiali dell'Italia. Via al ritiro di Coverciano, dubbio Mancini per Gattuso
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter non scappa, Como quarto. Lecce in zona B
Immagine top news n.2 Una super Fiorentina ferma l'Inter sul pari. Kolarov predica calma, ma la Serie A è riaperta
Immagine top news n.3 Corsa Scudetto, che scintille dopo la sosta: Inter-Roma e Napoli-Milan. I calendari a confronto
Immagine top news n.4 L’Inter concede a Milan e Napoli una sosta per le speranze Scudetto. Un poker preoccupa Chivu
Immagine top news n.5 L'Inter non sa più vincere: è 1-1 contro la Fiorentina, Ndour risponde a Esposito
Immagine top news n.6 Volata Champions, calendari a confronto: una poltrona per 4, due scontri diretti da giocare
Immagine top news n.7 Preoccupazione per l'infortunio al polpaccio di Mancini. Dovrebbe comunque partire per Coverciano
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
Immagine news podcast n.2 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
Immagine news podcast n.3 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
Immagine news podcast n.4 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, per Gasp senza Champions sarebbe fallimento? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Napoli, vedo il sorpasso sul Milan. Roma senza rosa da Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 marzo
Immagine news Serie A n.2 Senza Lautaro Martinez, l’Inter ha smesso di vincere. E questo Thuram non aiuta
Immagine news Serie A n.3 Jankto attacca, Di Francesco: "Sulle falsità non rispondo, voglio parlare solo di calcio"
Immagine news Serie A n.4 Bisseck dopo l'1-1 dell'Inter a Firenze: "Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e correggere"
Immagine news Serie A n.5 Kolarov: "Non è la miglior Inter, ma siamo a +6. E guardiamo il lato positivo"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, nessuno presente come De Roon. L'olandese: "Difficile trovare le parole"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Palma: "Gol liberatorio e vittoria meritata, sto trovando continuità"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Rubinacci: "Brutto approccio alla partita, mi prendo le mie responsabilità
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, Chiappella: "Grande reazione alle due sconfitte consecutive"
Immagine news Serie B n.4 Padova, non solo Pagliuca. Per la panchina si pensa anche ad Andreazzoli
Immagine news Serie B n.5 Bari, Pucino: "Secondo tempo inaccettabile, chiediamo scusa ai tifosi"
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella-Reggiana 3-0, le pagelle: Marconi superlativo, Novakovich disastroso
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Di Donato: "Vittoria col Cittadella da dedicare alla città, siamo sulla strada giusta”
Immagine news Serie C n.2 Sorrento, Cappiello contro l’arbitraggio: "Decisioni dubbie sempre contro di noi"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, Santoni: "Prestazione eccellente ma il pari all’ultimo fa male"
Immagine news Serie C n.4 Pro Patria, Bolzoni: "Mancata personalità, prestazione inspiegabile"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Inter U23 in crisi: vince 2-1 la Dolomiti Bellunesi. Cade il Cittadella ad Arzignano
Immagine news Serie C n.6 Risultati Serie C, il Novara strapazza l'Alcione. Vittorie preziose per Trapani e Siracusa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, Milan e Como non si fanno male: finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Un punto a testa, finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza fra Ternana e Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.3 La Fiorentina non approfitta del passo falso della Juventus: con il Parma finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, la Roma allunga sull'Inter. Oggi continua la 17ª giornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, la Roma ritrova la vittoria: battuta la Lazio in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Questo pareggio deve servirci da lezione, ora guardiamo avanti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince