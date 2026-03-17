Manchester City-Real Madrid 1-1, al 68' entra Mbappé. Ma niente sfida con Haaland

Il Real Madrid sta gestendo la partita e la qualificazione. Il 3-0 dell'andata e la superiorità numerica guadagnata nel primo tempo dell'Etihad consentono ai Blancos di controllare la situazione all'Etihad, anche se il Manchester City sta provando in tutti i modi a riaprire i giochi. Così, per incutere timore negli avversari, Arbeloa ha deciso di inserire Kylian Mbappé, al rientro dopo lo stop causato dal problema al ginocchio. Il francese avrà poco più di 20 minuti per provare ad aumentare il proprio bottino di reti in Champions League, competizione di cui è capocannoniere. Salta però la sfida con Haaland: il norvegese, autore del gol dell'1-1, è stato sostituito poco fa da Guardiola e sembra non aver gradito.