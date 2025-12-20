Palladino studia una 'nuova' Atalanta: "Zalewski trequartista si può, Samardzic più libero"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani che attende la sua squadra sul campo del Genoa, sfida valevole per la 16^ giornata di Serie A, toccando altri argomenti nel corso del suo intervento.

A Palladino è stato per esempio chiesto se sia una soluzione percorribile quella di usare Nicola Zalewski nel ruolo di trequartista e non di esterno a tutta fascia: "Zalewski trequartista può essere una soluzione: ha le caratteristiche per farlo, seppur lo stia utilizzando come quinto visto l'infortunio di Bellanova. Krstovic può essere una soluzione, ma a partita in corso può sicuramente dare una mano".

Quindi Palladino ha risposto anche su un'altra domanda sulle possibili soluzioni per l'attacco della Dea e su un singolo che ancora non sta rendendo al meglio: Lazar Samardzic. Per lui può essere ipotizzabile un utilizzo che lo tenga maggiormente libero, come succede per esempio per De Ketelaere? Spiega Palladino: "Voglio che gli attaccanti abbiano libertà per esprimersi al meglio: stessa cosa Samardzic perché ha le qualità per incidere e fare la differenza. Non si esenta mai dall'impegno: Samardzic è un professionista serio e lo ha dimostrato anche contro il Cagliari dove l'ho provato anche come quinto, utilizzandolo molto a partita in corso".

