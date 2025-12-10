Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta, Palladino: "Vittoria perfetta. Ora dobbiamo riprenderci in campionato"

Atalanta, Palladino: "Vittoria perfetta. Ora dobbiamo riprenderci in campionato"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:01Serie A
Filippo Davide Di Santo
fonte (Inviato dalla New Balance Arena)

23:00 – Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Chelsea nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

23:42 - Comincia la conferenza stampa di Palladino

Come si spiega una sconfitta a Verona e la vittoria stasera?
"Ho parlato alla squadra e dobbiamo renderci conto che noi dobbiamo essere questi: intensi, aggressivi e concentrati. Abbiamo affrontato una squadra forte e dobbiamo cercare ovviamente di trovare continuità anche in campionato".

E' sinonimo di perfezione il fatto di vedere un'Atalanta che reagisce?
"Sicuramente. I ragazzi hanno capito molto il momento della partita e si sono ricompattati per poi reagire contro una squadra molto forte. Sono molto felice di aver visto una squadra compatta e che abbia reagito nonostante lo svantaggio: abbiamo regalato ai tifosi una serata storica. Ora dobbiamo riprenderci in campionato".

Come giudica i cambi di sabato e ovviamente quelli di oggi?
"Avrei cambiato tutti sabato, ma non è che cambio perché un giocatore ha fatto male. Oggi ha vinto tutta la squadra, al di là dei singoli. Tutti hanno dato un contributo importante: da chi ha giocato fino a chi non ha giocato. Tutti sono stati perfetti e tutti devono stare sul pezzo".

Cosa è successo tra primo e secondo tempo?
"Anche nel primo tempo abbiamo giocato bene: ci è mancato soltanto il goal. Ho detto alla squadra di continuare così: abbiamo messo a posto alcuni dettagli e abbiamo vinto".

Cosa ne pensa di Krstovic?
"Ho chiesto a lui di fare la guerra. Krstovic ci ha dato una mano così come gli attaccanti, ma come ho detto prima voglio dire che la squadra si è espressa nella maniera migliore possibile. Dobbiamo riprenderci in campionato".

Com'è stato il saluto alla Curva e come sta Scamacca?
"E' la prima volta che mi succede. Non sono uno che sta sotto la curva, ma oggi ci tenevo a salutare i tifosi atalantini che stasera sono stati fantastici. La squadra deve continuare ad esprimersi con questo atteggiamento e ho promesso che se dovessero vincere sabato avranno un giorno in più di riposo (risata ndr). Gianluca l'abbiamo tolto per precauzione".

Giusto dire Bernasconi uomo Champions?
"Ha fatto una grande prestazione: dal primo giorno che sono qua si è dimostrato un ragazzo serio oltre ad essere un grande lavoratore. Stasera ha fatto veramente una grande prestazione".

Come valuta Kolasinac?
"Dobbiamo valutare il suo minutaggio, ma è un giocatore fondamentale per noi vista la sua grinta: infiamma i tifosi considerando la sua energia. Oggi mi è piaciuto molto, così come Ahanor".

Cosa ne pensa della classifica vista la vittoria?
"Abbiamo affrontato il Chelsea che è una squadra di qualità. L'Atalanta ha messo grande intensità stasera, ma in termini di classifica mi sembra giusto evidenziare quella del campionato dove dobbiamo risalire".

Com'è affrontare il Chelsea?
"Hanno grande qualità tecnica e fanno molte rotazioni e sono stati bravi i miei ragazzi a giocarsela alla pari".

Cosa ne pensa di Verona?
"Una prestazione no che non dobbiamo ripetere. Mi auguro ovviamente di ripetere prestazioni come quelle di stasera".

Lei che obiettivi ha in questa stagione?
"Voglio portare l'Atalanta in alto. Stasera siamo contenti della prestazione, godiamoci il momento, ma adesso serve pensare al campionato".

Cosa ha imparato oggi la squadra?
"Più le partite sono difficili e più l'Atalanta vuole competere con gli avversari. Ho percepito molti stimoli, ma questa intensità non deve mai mancare: la Dea deve ripartire dalla prestazione di stasera".

00:01 - Termina la conferenza di Palladino

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
