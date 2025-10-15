TMW Atalanta, infermeria quasi svuotata in vista della Lazio: le ultime da Zingonia

L’Atalanta riabbraccia i nazionali: sono infatti tornati a Zingonia, a disposizione dello staff tecnico guidato da Ivan Juric, Carnesecchi, De Ketelaere, Djimsiti, Hien e Obrić.

Nella seduta di oggi, si è allenato ancora con l’Under 23 il difensore Sead Kolasinac, che non ce la farà per la prossima di campionato con la Lazio. Il rientro a pieno regime, comunque, si avvicina.

Lavoro individuale sul campo per Kossounou e Bellanova, terapie per il lungodegente Mitchell Bakker. Domani la squadra nerazzurra si allenerà al pomeriggio.

Nel complesso però un'Atalanta che rispetto alla gara contro il Como recupera ben 5 pedine importanti (De Roon, CDK, Scalvini, Zalewski e Scamacca), senza dimenticare ovviamente Odilon e Raoul: che hanno ancora una chance per domenica contro la Lazio in casa.