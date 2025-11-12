Atalanta, primo allenamento per Palladino: assenti i nazionali e Bakker
Primo allenamento di Raffaele Palladino a Zingonia alla guida dell'Atalanta. Assenti tutti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali in queste settimane di sosta del campionato, così come l'infortunato Bakker. Questo il comunicato del club orobico.
"Nella giornata di oggi, mercoledì 12 novembre, mister Palladino e il suo staff hanno diretto il loro primo allenamento al Centro Bortolotti, con un gruppo ridotto perché privo dei 14 giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Domani, giovedì 13 novembre, i nerazzurri proseguiranno la preparazione a Zingonia con un’altra seduta mattutina a porte chiuse".
