Zambrotta sicuro: "Se l'obiettivo della Juve è la Champions, allora può lottare per lo Scudetto"

All'interno dell'edizione odierna di Tuttosport è possibile leggere un'intervista all'ex calciatore, oggi opinionista, Gianluca Zambrotta, il quale ha voluto fare un'analisi sulla Juventus di Spalletti: "Il cambio di panchina è avvenuto da poco, ci vuole pazienza per trovare gli equilibri giusti anche nel gruppo. Tuttavia si tratta di un tecnico di notevole esperienza, anche a livello internazionale, visto che ha già allenato club importanti, oltre alla nostra Nazionale. Ha sicuramente i mezzi per ottenere i risultati che si è prefissato. Champions? Se l'obiettivo è far parte delle prime, in questo momento, con una classifica molto corta e senza una squadra capace di ammazzare il campionato, per la lotta scudetto c'è anche la Juve, quindi è doveroso crederci".

La Juve dovrebbe puntare su Vlahovic?

"Ho sempre detto che bisogna credere in lui, infatti sta tornando ad essere quell'attaccante forte e capace di fare la differenza. Tutto ciò si sta vedendo in queste ultime partite. Yildiz? Altro elemento su cui bisogna puntare. Fantasia e talento puro sono doti che gli appartengono".

Come vede la lotta al vertice?

"Siamo appena all'inizio, difficile fare un quadro preciso. Al momento le squadre più strutturate sembrano essere l'Inter e la Roma, che stanno facendo meglio rispetto alle altre. E non lo dico perché sono in testa alla classifica. Poi di conseguenza viene il Milan di Allegri, mentre il Napoli l'ho visto un po' in difficolta in questo ultimo periodo ma ha i mezzi per riprendersi. In questo contesto si sono possono inserire anche altre squadre".