Castellanos intensifica il recupero e punta il Lecce. La Lazio ha bisogno dei gol del suo bomber

Crisi d’astinenza in casa Lazio. I gol mancano perché Dia non incide, Castellanos è ancora ai box e l’attacco biancoceleste fatica a trovare la via della rete. Nelle cinque partite saltate dall’argentino - da Bergamo a San Siro - la squadra di Sarri ha segnato appena tre volte: Basic contro la Juventus e gli esterni Isaksen e Zaccagni nel match con il Cagliari. Nessuna traccia invece dei centravanti, nonostante i tentativi di Pedro e Noslin nei finali di gara.

La sosta arriva come un’occasione preziosa e a Formello si lavora per riavere il Taty contro il Lecce. L’argentino, scrive questa mattina il Corriere dello Sport, è fermo dal 4 ottobre per una lesione al retto femorale, ha iniziato a intensificare gli allenamenti, anche se ancora in orari diversi rispetto al gruppo. L’obiettivo è rientrare progressivamente e tornare a disposizione dopo la pausa.

Segnali positivi anche per Tavares, vicino al recupero dopo lo stop al soleo sinistro: il portoghese dovrebbe rientrare proprio alla ripresa del campionato. Più lunga invece la convalescenza di Cancellieri e Rovella, ancora alle prese con problemi muscolari e pubalgia. Sarri spera di riavere presto energie fresche e soluzioni offensive, perché senza Castellanos e con un attacco così sterile, la Lazio fatica a riconoscersi.