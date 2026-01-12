Milan, Nkunku la prende con filosofia: "Se non puoi vincere l'importante è non perdere"

Ai microfoni di Milan TV, l'attaccante rossonero Christopher Nkunku ha brevemente commentato il pareggio della squadra di Massimiliano Allegri per 1 a 1 contro la Fiorentina, risultato maturato proprio grazie ad un suo gol nel finale. Queste le parole del francese: "Quando non puoi vincere l'importante è non perdere, quindi va bene anche aver portato a casa un punto. Abbiamo giocato un buon primo tempo ma purtroppo non abbiamo segnato. Nel finale poi la gara è stata un po' pazza".

A livello personale è il terzo gol segnato nelle ultime due partite di campionato giocate...

"Ora voglio restare concentrato. L'importante però è sempre vincere e purtroppo oggi non ci siamo riusciti".