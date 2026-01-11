Zaniolo domani si opera al ginocchio, anche l'Udinese conferma: "Pulizia meniscale"

Nicolò Zaniolo nella giornata di domani si sottoporrà a un piccolo intervento chirurgico al ginocchio per togliere un fastidio che si è manifestato nell'allenamento precedente alla partita contro il Torino, giocata quattro giorni fa e vinta 2-1 in trasferta dall'Udinese.

Lo aveva tra l'altro fatto sapere già lo stesso Zaniolo nelle scorse ore. Ha scritto l'attaccante dell'Udinese infatti sulle sue pagine social: "Purtroppo nell’ allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio, ho voluto esserci a tutti i costi per aiutare la squadra a conquistare la vittoria. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane . Forza Udinese".

A conferma arriva anche una nota ufficiale dell'Udinese, che fa sapere i dettagli dell'intervento che attende Zaniolo nella struttura ospedialiera capitolina di Villa Stuart: "Udinese calcio comunica che Nicolò Zaniolo si sottoporrà domani, presso la Clinica Villa Stuart di Roma, ad un intervento di pulizia meniscale del ginocchio destro".