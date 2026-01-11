Atalanta stretta intorno a Pasalic. Palladino: "Quando i valori umani sono la base"

Con Raffaele Palladino in panchina è tutta un'altra Atalanta e a raccontare ciò ci pensano i numeri. Con la vittoria di ieri sera contro il Torino per 2-0 è arrivata la sesta affermazione in nove partite di campionato per la Dea da quando ha cambiato tecnico.

E nel finale di partita c'è stato anche spazio per un momento toccante, quello in cui Mario Pasalic ha segnato il gol del definitivo 2-0 per l'Atalanta, a tempo quasi scaduto, lasciandosi andare in un'esultanza ricca di commozione per via della recente scomparsa del padre. Tra gli altri, ad abbracciare Pasalic al triplice fischio si è fiondato anche il suo allenatore, appunto, Raffaele Palladino.

Lo stesso Palladino ha poi condiviso una galleria di immagini della serata sul suo profilo Instagram nelle scorse ore, mettendo come foto di apertura proprio quella dell'abbraccio con Pasalic. E scrivendo nella didascalia il messaggio che accompagna la serata di gioia della sua Atalanta: "Quando i valori umani sono la base di un grande gruppo. Forza Dea".