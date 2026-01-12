Isaksen chiarisce le ambizioni della Lazio: "Questo è un club che deve stare in Europa"

Gustav Isaksen, attaccante esterno della Lazio, al termine della partita vinta di misura dalla sua squadra sul campo dell'Hellas Verona ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste: "Partita importantissima per noi che arrivavamo da un momento difficile. Adesso non vediamo l’ora di giocare in casa contro il Como".

Prosegue quindi Isaksen, concentrandosi anche sull'impatto dei volti nuovi: "I nuovi hanno grandi potenzialità. Non è facile arrivare qui e giocare subito quindi ho grande rispetto per loro ma sono sicuro che ci daranno una grande mano, hanno qualità e sono bravi ragazzi".

In conclusione a Isaksen è stato chiesto come si senta a livello personale. Ha detto l'esterno della Lazio: "Ho avuto grandi occasioni in queste ultime partite, spero di tornare al gol. Come mi sento? Sto bene, mi sento bene, vorrei giocare sempre ogni fine settimana per migliorare ancora. In questo momento voglio aiutare la squadra sempre di più. Obiettivi? L’Europa è l’obiettivo. La Lazio è un club che deve stare in Europa".