Calhanoglu fuori per infortunio in Inter-Napoli, domani sarà valutato. Sospetto affaticamento

Hakan Calhanoglu nella partita pareggiata poi per 2-2 dalla sua Inter contro il Napoli aveva segnato il calcio di rigore del momentaneo secondo sorpasso per i nerazzurri. Poco dopo, il centrocampista turco è stato però costretto a lasciare il campo per via di un problema fisico.

Come sta Calhanoglu? Ancora siamo nel campo delle primissime sensazioni, ma anche ascoltando cosa ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, parrebbe trattarsi di un affaticamento muscolare. Ha infatti detto l'allenatore rumeno su Calhanoglu: "Non lo so, ma sembrerebbe un affaticamento ed è da valutare domani".

Per Calhanoglu voto 6,5 nelle pagelle di TMW di Inter-Napoli 2-2. Con il seguente giudizio: "La grande pressione del Napoli ne ritarda l'ingresso in partita. Offuscato nella regia a lungo, ha comunque occasione di farsi notare con il rigore che porta all'illusorio 2-1 in favore dei suoi".