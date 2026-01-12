Real Madrid, Xabi Alonso minimizza: "La Supercoppa è il trofeo meno importante dell'anno"

La sconfitta per 3-2 contro il Barcellona nella finale di Supercoppa spagnola lascia l’amaro in bocca al Real Madrid e a Xabi Alonso. Il tecnico dei blancos, al termine di un Clásico combattuto ed equilibrato, ha riconosciuto i meriti degli avversari senza nascondere la delusione per un trofeo sfumato sul più bello.

“Perdere fa male. È stata una partita molto competitiva, con momenti per entrambe le squadre”, ha spiegato l’allenatore. “Resta il sapore amaro per quelle ultime occasioni, quando eravamo così vicini al pareggio”. Il Real ha spinto fino alla fine, ma non è riuscito a completare la rimonta, consegnando la Supercoppa ai blaugrana.

Per Xabi Alonso si tratta di un doppio dispiacere: la prima sconfitta in un Clásico da allenatore del Real e il primo trofeo mancato sulla panchina madridista. Il tecnico, però, invita subito a guardare avanti: “Dobbiamo voltare pagina il prima possibile. Questa è la competizione meno importante che abbiamo. Ora è il momento di concentrarci sui prossimi obiettivi”. Niente alibi e testa al futuro, dunque. “Bisogna congratularsi con il Barcellona”, ha concluso Xabi.