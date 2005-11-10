Atalanta, Sarri: "Bellanova sembra non abbia niente di grave. Scalvini da valutare"
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Gaetano Mocciaro
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ieri alle 23:11Serie A
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12.10.2026 23:11Serie A
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Ancora da capire le condizioni di Giorgio Scalvini e Raoul Bellanova. I due giocatori sono stati sostituiti al 67' della partita col Venezia da Maurizio Sarri per problemi fisici di entrambi. Il tecnico dell'Atalanta ha parlato in conferenza stampa delle loro condizioni:
"Bellanova ha dolore al gluteo che però sembra niente di grave, Scalvini è da valutare perché il problema è sul flessore".
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