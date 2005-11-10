Torino, il mercato ingrana: da Braganca a Belghali, oggi otto volti nuovi in campo dal 1'

Perri, Comuzzo, Rodriguez, Belghali, Bragança, Mandragora, Cacciamani e Oristanio: otto volti nuovi per Ignazio Abate e il suo Torino stasera, a dimostrazione di come il mercato fatto da Petrachi abbia cambiato il volto della squadra, con il tecnico, anche lui nuovo, che sembra intenzionato ad abbracciare pienamente la rivoluzione. Dopo un inizio lento, i granata si augurano che questa sia la vittoria in grado di stappare tutte le potenzialità della squadra costruita in estate.

Lo stesso tecnico ne ha parlato a fine gara: "Sul piano del gioco possiamo migliorare tanto, ma la vittoria è molto meritata. Siamo partiti un po' tesi, con otto volti nuovi e ci vuole un po' di tempo: era una partita complicata, ma abbiamo difeso con ordine e nella ripresa abbiamo cambiato marcia".

Braganca il simbolo del rinnovamento: suo il gol che ha acceso la sfida

Il gol di Daniel Braganca premia le scelte fatte dai granata, dal suo tecnico e la crescita individuale del centrocampista portoghese, oggi tra i migliori in campo e bravo, ma anche fortunato, in occasione del gol che ha sbloccato la sfida. Un vantaggio durato pochissimo ma che ha avuto il merito di stappare una partita fino a quel momento davvero brutta e con tanto tatticismo, con zero tiri in porta.