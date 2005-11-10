Torino, Abate: "Siamo partiti un po' tesi, ma abbiamo meritato la vittoria. Ora cresciamo"

Ai microfoni di Sky Sport, Ignazio Abate parla così della vittoria del suo Torino stasera contro l'Udinese: "Affrontavamo una squadra forte e scorbutica, intensa, ma i ragazzi sono stati bravi a rimanere sempre in partita e rischiare pochissimo. Sul piano del gioco possiamo migliorare tanto, ma la vittoria è molto meritata. Siamo partiti un po' tesi, con otto volti nuovi e ci vuole un po' di tempo: era una partita complicata, ma abbiamo difeso con ordine e nella ripresa abbiamo cambiato marcia. Kulenovic? Molto applicato, ci tiene anche se oggi ho preferito partire con altri. Sono molto felice per lui, che porta sempre tanta energia in campo".

Costa ti porti dentro dopo la prima vittoria in casa?

"Tre punti importanti, sono felice per i ragazzi, meritavano questa gioia, e per il pubblico, visto che non è scontato avere tutta questa gente il lunedì sera. La squadra ha dimostrato una gran voglia di non prendere gol e portarla a casa, ma abbiamo certe caratteristiche e dobbiamo sfruttarle. Non abbiamo grande fisicità in certe zone di campo, ma cresceremo".