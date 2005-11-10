Udinese, Runjaic: "Altro grande errore come con il Cagliari, ma resto ottimista"

23.10 - Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la sesta giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 23.14 - Comincia la conferenza stampa di Runjaic

Quarta sconfitta di fila: cosa non funziona?

"Sono sempre ottimista, è il mio approccio alla vita. La perdiamo per un grande errore come con il Cagliari. Ho responsabilità anche io essendo il capo allenatore, si è trattato di una carenza di comunicazione e percezione. E con questi errori capita di perdere le partite"

Quanto ha vinto il Toro e quanto ha perso l'Udinese?

"Non abbiamo segnato e creato tante occasioni. L'errore difensivo è pesante, ma anche il primo gol del Toro è arrivato su calcio piazzato. Complimenti al Toro, io cercherò di tenere la squadra unita e alto il morale. Alla fine il risultato è che abbiamo perso, dobbiamo superare il momento incoraggiandoci a vicenda"

Cosa c'è di positivo e da cosa si riparte?

"Ogni gara porta aspetti positivi, c'è il ritorno di Solet che ha dimostrato di essere importante. Anche Ekkelenkamp ha confermato le sue qualità, ora aspettiamo il ritorno di tanti giocatori"

Ore 23.25 - Termina la conferenza stampa di Runjaic