L'ottobre nerissimo di Okoye: prima la rissa sfiorata all'Oktoberfest, oggi il paperone che costa il punto

Siamo solo al 12, ma l'ottobre di Maduka Okoye è già nerissimo: si è parlato tanto nei giorni scorsi della rissa sfiorata in Germania dal portiere dell'Udinese, ma ricapitoliamo velocemente. Fresco di rientro dalla convocazione con la nazionale della Nigeria per le qualificazioni alla Coppa d'Africa, Okoye stato protagonista di un momento di tensione a Monaco di Baviera. Approfittando della sosta, l’estremo difensore è tornato in Germania — paese nel quale è nato e cresciuto — per concedersi una visita al celebre Oktoberfest. Tra i boccali e gli stand della festa, tuttavia, un acceso diverbio con un tifoso tedesco rischiava di trasformarsi in uno scontro fisico, evitato solo grazie al pronto intervento dei presenti che hanno diviso i due litiganti. Una scena ad alta tensione immortalata dai cellulari e finita immediatamente online, diventando virale.

Doppia uscita a vuoto, un momento difficile per l'estremo difensore

Oggi la seconda puntata del suo momento difficile: la papera con cui ha consegnato la vittoria nelle mani del Torino, dopo un equilibrio sostanziale durato oltre un'ora di partita. E quando c'è così tanto equilibrio, sono gli episodi a decidere le gare, proprio come l'erroraccio del nigeriano, che in un'uscita sconsiderata ha regalato palla a Kulenovic, lesto a insaccare a porta vuota il gol del 2-1. Un'uscita a vuoto che era stata esibita già dieci minuti prima, pur senza conseguenze. Evidentemente, in questo momento la testa del portierone non è totalmente sgombra...