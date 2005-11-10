Atalanta-Venezia, problemi per Bellanova e Scalvini. Entrambi costretti a uscire
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 20:01Serie A
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12.10.2026 20:01Serie A
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Sfortunato Maurizio Sarri che perde in un colpo solo Raoul Bellanova e Giorgio Scalvini. Problemi muscolari per entrambi i giocatori costretti al cambio al 67'. Al loro posto sono subentrati Lorenzo Bernasconi e Sead Kolasinac.
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