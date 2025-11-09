Sassuolo avanti, Atalanta fischiata. All'intervallo decide il rigore segnato da Berardi

Al termine del primo tempo il Sassuolo conduce 1-0 sul campo dell'Atalanta. Il racconto di TMW della frazione inaugurale dell'incontro.

Le due squadre scendono in campo all'interno di una New Balance Arena baciata da un bel sole autunnale. Il lunch match dell'11^ giornata di Serie A comincia nel segno della Dea, che costruisce le primissime occasioni. Clamorosa quella di Lookman al minuto 9: il nigeriano, la cui recente discussione con Juric non ha inciso sull'impiego, si costruisce un tiro a botta sicura, e sarebbe stato il vantaggio se non fosse stato per il gran salvataggio di Idzes sulla linea. Nel caso del centrale indonesiano, si può proprio sostenere come abbia messo la faccia per salvare il risultato. A passare avanti è invece il Sassuolo, che alla mezz'ora conquista un calcio di rigore grazie alla caparbietà di Pinamonti, che ruba palla ai centrali di casa e si fa poi stendere da Carnesecchi in uscita. Dal dischetto si presenta capitan Berardi, che non sbaglia e fa 0-1. L'Atalanta si butta avanti alla ricerca del pareggio, ma nel quarto d'ora che separa il gol del Sassuolo e l'intervallo, non crea occasioni degne di nota. Squadre al riposo sul punteggio parziale di 1-0 in favore dei neroverdi, i tifosi di casa fischiano.

