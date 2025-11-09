Atalanta in difficoltà: Berardi restituisce il favore a Pinamonti, 2-0 per il Sassuolo
TUTTO mercato WEB
Raddoppia il Sassuolo, che già nei primi istanti del secondo tempo trova lo 0-2 a Bergamo, con Andrea Pinamonti. Quarto gol in questa Serie A per il centravanti neroverde, che riceve da uno scatenato Berardi in area di rigore e si libera con un movimento giusto al tiro, calciando senza scampo sul palo lontano dal lato di centro-sinistra dell'area di rigore.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
1 Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile