Juve Stabia, Cacciamani: "Emozione bellissima il gol al 'Menti': è il nostro 12° uomo in campo"

Claudia Marrone
Oggi alle 12:49Serie B
Importante successo quello centrato ieri, in occasione dalla 12ª giornata del campionato di Serie B, dalla Juve Stabia contro il Palermo, con Alessio Cacciamani che è stato man of the match: suo, infatti, il gol che ha determinato la partita contro i rosanero.

A margine della stessa, proprio il giocatore ha parlato in conferenza stampa: "È stata un'emozione bellissima segnare al 'Menti' davanti alla nostra gente, ma la prestazione è stata di squadra, anche i cambi ci hanno dato una mano: il risultato è dovuto alla prestazione collettiva, tutti insieme abbiamo dato vita a una grande gara ottima dal punto di vista tecnico e agonistico. Se il mio gol è stato alla Gareth Bale? No dai, non esageriamo con i paragoni! (ride, ndr). Ripeto, basta aver vinto, il 'Menti' è il nostro fortino, e lo si è visto anche oggi (ieri, ndr): i tifosi ci danno sempre una grande mano, noi lo sentiamo e li ringraziamo. Sono il dodicesimo uomo in campo".

Tra l'altro, magic moment per Cacciamani, che partirà a breve anche con la Nazionale Under 19. Il classe 2007 ha però i piedi per terra, e non si sbilancia sul futuro: "Non mi pongo obiettivi, cerco solo di andare avanti giorni per giorno dando sempre il massimo".

