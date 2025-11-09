Ravezzani critica il mercato del Milan: "130 milioni per 4 acquisti, finora poco o nulla"

Sabato amaro per il Milan, che non va oltre il 2-2 in trasferta sul campo del Parma. Un pareggio amaro, visto che i rossoneri si erano portati già sullo 0-2 dopo 25 minuti e sembravano in pieno controllo del match. Il gol di Bernabé sul finire del primo tempo ha scompaginato i piani rossoneri, rientrati poi dopo l'intervallo non con la necessaria concentrazione e incapaci per questo di tenere il vantaggio.

Negativa la prova due dei volti nuovi dell'estate, ovvero Estupinan e Nkunku. Fin qui, certamente due acquisti non azzeccati di una sessione estiva che ha avuto in Luka Modric una delle poche luci in mezzo a tante ombre. Delle mosse effettuate dal Milan in estate e non solo ha parlato Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, con un post su X: "Curioso che gli acquisti più costosi del Milan (Gimenez, Jashari, Nkunku, Estupinian) finora abbiano dato un contributo quasi nullo alla squadra. Eppure sono costati 130 mln. Unica eccezione Ricci (20 mln) e forse De Winter (20 mln)".

Jashari, arrivato dopo una lunga telenovela estiva con il Bruges, ha accumulato appena 40 minuti tra campionato e Coppa Italia per poi restare ai box nelle settimane successive per via di una frattura composta del perone destro. Il centrocampista svizzero è tornato nella lista dei convocati per le sfide contro Roma e Parma, ma ancora non ha rimesso piede sul rettangolo verde. Gimenez, invece, ha messo a segno appena 1 gol in 11 gare stagionali e nella seconda parte della scorsa annata ne ha segnati 6 in 19 apparizioni.