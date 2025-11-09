Genoa-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Vitinha e Colombo per DDR, quanti ex per Vanoli

Punti pesanti in palio al "Ferraris". Alle 15 il Genoa scenderà in campo contro la Fiorentina per l'undicesima giornata di campionato. Debutto per i due allenatori De Rossi (che sarà in tribuna per squalifica) e Vanoli alla guida delle due squadre che non stanno attraversando un ottimo momento. I rossoblù sono al penultimo posto in classifica con sei punti in classifica a pari merito del Verona e nell'ultimo turno, con Murgita e Criscito alla guida, hanno vinto 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I viola invece sono all'ultimo posto con quattro punti e non hanno ancora vinto in campionato e la sconfitta interna contro il Lecce è costata la panchina a Stefano Pioli.

Le scelte di De Rossi

Daniele De Rossi conferma il 3-5-2 con Vitinha e Colombo in attacco. Sulle corsie laterali ci sono Norton-Cuffy a destra e Martin a sinistra mentre in difensore davanti a Leali c'è il trio formato da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. A centrocampo non c'è lo squalificato Malinovskyi sostituito da Frendrup con Ellertsson e Thorsby mezzali.

L'undici di Vanoli

La prima Fiorentina di Paolo Vanoli è un 3-5-2 con gli ex Gudmundsson e Piccoli in attacco. A centrocampo con Nicolussi Caviglia ci sono Mandragora, altro ex, e Sohm. In difesa davanti a De Gea spazio a Pongracic, Pablo Mari e Ranieri con Dodò e Fortini esterni.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertson, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Piccoli.