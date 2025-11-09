Trapani, Aronica: "I ragazzi hanno dimostrato di avere gli attributi dopo una settimana intensa"

Dopo la vittoria contro il Picerno, il tecnico del Trapani Salvatore Aronica ha commentato: "I complimenti li giro ai ragazzi, hanno dimostrato di avere gli attributi dopo una settimana intensa. Vincere una partita come questa, per come si era incanalata, significa che il nostro è un gruppo pieno di valori dentro e fuori dal campo. Ho cercato di mettere più potenziale offensivo con i cambi, per aprirli.

L'unica cosa che rimprovero ai ragazzi è la nostra disattenzione generale sul loro gol che ci ha costretti a rincorrere contro una squadra che si chiudeva bene e ripartiva. La dea bendata poi ci ha premiato, ma a prescindere dai cambi tutti i ragazzi hanno fatto una grande partita e siamo contenti".

SERIE C, 13ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Arzignano Valchiampo-Pergolettese 1-0

1' Nanni

Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1

44' Castelli

Renate-Virtus Verona 1-0

30' Ruiz Giraldo

Pro Patria-Lumezzane 1-1

67' Mastroianni (P), 77' Caccavo (L)

Domenica 9 novembre

Ore 12:30 - Inter U23-Vicenza

Ore 14:30 - Union Brescia-Alcione Milano

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Triestina

Ore 14:30 - Trento-Ospitaletto

Ore 17:30 - Giana Erminio-AlbinoLeffe

Ore 17:30 - Novara-Lecco

Classifica: Vicenza 32, Union Brescia 27, Lecco 27, Inter U23 22, Cittadella 21*, Alcione Milano 21, Renate 17*, Trento 16, Pro Vercelli 16, Ospitaletto 13, Pergolettese 13*, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13*, AlbinoLeffe 12, Novara 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11*, Pro Patria 9*, Lumezzane 9*, Triestina -10

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

Già giocate

Ascoli-Gubbio 1-1

4' Milanese (A), 32' Carraro (G)

Campobasso-Sambenedettese 1-1

79' Gala (C), 90'+1 Marranzino (S)

Bra-Pineto 1-2

64' Lionetti (B), 74' Pellegrino (P), 82' D'Andrea (P)

Guidonia Montecelio-Pontedera 2-0

53' Bernardotto, 90' Vitturini

Pianese-Rimini 1-0

66' Coccia

Ravenna-Torres 3-0

13' aut. Idda, 60' Luciani, 73' Spini

Domenica 9 novembre

Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Forlì

Ore 14:30 - Perugia-Arezzo

Ore 17:30 - Carpi-Livorno

Ore 20:30 - Ternana-Vis Pesaro

Classifica: Ravenna 33*, Arezzo 31, Ascoli 28*, Guidonia Montecelio 23*, Forlì 20, Ternana 19, Pineto 19*, Gubbio 18*, Carpi 18, Campobasso 17*, Pianese 17*, Vis Pesaro 16, Sambenedettese 15*, Juventus Next Gen 14, Pontedera 12*, Livorno 10, Bra 10*, Perugia 7, Torres 7*, Rimini -4*

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C

Già giocate

Cavese-Potenza 3-0

17' Fusco (C), 26' [aut.] Alastra (P), 63' [rig.] Sorrentino (C)

Atalanta U23-Giugliano 0-1

46' Prado

Trapani-Picerno 2-1

6' Abreu (P), 80' [rig.] e 90'+5 Fischnaller (T)

Sabato 8 novembre

Cosenza-Casarano 4-1

45' aut. D'Alena (Co), 50' Ricciardi (Co), 63' Chiricò (Ca), 87' Cannavò (Co), 90'+2 Achour (Co)

Domenica 9 novembre

Ore 14:30 - Catania-Team Altamura

Ore 14:30 - Siracusa-Latina

Ore 17:30 - Monopoli-Casertana

Ore 17:30 - Sorrento-Audace Cerignola

Ore 20:30 - Foggia-Benevento

Lunedì 10 novembre

Ore 20:30 - Salernitana-Crotone

Classifica: Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23, Cosenza 23*, Monopoli 21,, Casarano 18*, Casertana 18, Atalanta U23 17*, Trapani 17*, Crotone 17, Potenza 16*, Team Altamura 15, Cavese 15*, Giugliano 15*, Latina 14, Sorrento 13, Picerno 10*, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Siracusa 6

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti