Atalanta a picco: 3-0 per il Sassuolo a metà secondo tempo, doppietta di Berardi
Cola a picco l'Atalanta, che subisce anche lo 0-3 del Sassuolo: doppietta di Domenico Berardi. Al 66' ecco il tris neroverde, con Thorstvedt che in transizione coglie impreparata la difesa di casa e spalanca la strada verso la porta al proprio capitano. Berardi rimane freddo davanti a Carnesecchi e col piattone mancino segna il secondo gol del suo pomeriggio.
