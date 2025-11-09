Serie A, la classifica aggiornata: balzo del Sassuolo, Atalanta lontana dall'Europa

Il lunch match tra Atalanta e Sassuolo termina con un secco 3-0 a favore dei neroverdi. Partita indirizzata già nel primo tempo, grazie al rigore trasformato alla perfezione da Berardi al 26'. Nella ripresa la formazione emiliana arrotonda ulteriormente il punteggio, raddoppiando con Pinamonti al 47' e poi segnando ancora con Berardi al 66'. Giornata da sogno per la squadra di Grosso, mentre la crisi della Dea è ufficialmente aperta.

Con questi 3 punti, il Sassuolo sorpassa in un colpo solo 4 squadre (tra cui Lazio e Udinese, che però devono ancora giocare nel weekend) e si avvicina al Como. L'Atalanta, invece, resta a quota 13 e si mantiene in una zona di graduatoria ben lontana dalle sue abitudini delle ultime stagioni. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo il primo match della domenica:

Napoli 22 (10 partite giocate)

Milan 22 (11)

Inter 21 (10)

Roma 21 (10)

Juventus 19 (11)

Bologna 18 (10)

Como 18 (11)

Sassuolo 16 (11)

Lazio 15 (10)

Udinese 15 (10)

Cremonese 14 (11)

Torino 14 (11)

Atalanta 13 (11)

Cagliari 10 (11)

Lecce 10 (11)

Pisa 9 (11)

Parma 8 (11)

Genoa 6 (10)

Verona 6 (11)

Fiorentina 4 (10)