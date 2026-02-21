Gattuso presente per Atalanta-Napoli. Scalvini e non solo, la lista degli osservati del CT

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sfida tra Atalanta e Napoli non sarà soltanto un crocevia di campionato, ma anche un’importante tappa azzurra. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso sarà infatti a Bergamo per osservare da vicino diversi profili in chiave Nazionale, con uno sguardo attento soprattutto alla crescita dei talenti nerazzurri.

Il nome in primo piano è quello di Giorgio Scalvini. Dopo una stagione complicata dagli infortuni, il difensore sta ritrovando continuità in Serie A, dove ha già collezionato 12 presenze e 2 reti. In Champions League, invece, lo spazio è stato finora limitato. Superati i problemi fisici, Scalvini sembra aver recuperato brillantezza e fiducia, tornando a esprimersi su livelli che in passato gli erano valsi la chiamata in Nazionale, prima con Roberto Mancini e poi con Luciano Spalletti. Il grave infortunio al crociato, che gli ha negato l’Europeo 2024, è ormai alle spalle e ora la nuova convocazione può diventare realtà.

Gattuso osserverà con attenzione anche Marco Carnesecchi, protagonista di un’altra stagione ad alto livello, e il giovane Honest Ahanor, talento emergente in attesa di definire il proprio futuro internazionale. Senza dimenticare Gianluca Scamacca, chiamato a dare segnali concreti, e Lorenzo Bernasconi, ormai pedina stabile sulla corsia sinistra, ruolo dove l’Italia cerca nuove certezze.