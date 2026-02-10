Scalvini quota 100 in A: è il secondo prodotto del vivaio dell'Atalanta a raggiungere il traguardo

Una serata storica quella di ieri per Giorgio Scalvini. Il difensore dell'Atalanta, in campo dal primo minuto e per tutta la durata del match, contro la Cremonese ha raggiunto la tripla cifra. Quella della New Balance Arena è stata infatti la 100a presenza nel massimo campionato per il ragazzo prodotto del settore giovanile della Dea. Un traguardo importante per il classe 2003 lanciato nel grande calcio da Gian Piero Gasperini, ed impiegato anche a centrocampo, e protagonista della risalita in classifica adesso con mister Palladino.

Dal settore giovanile alla prima squadra

Bresciano di Chiari, Scalvini è arrivato nelle giovanili dell'Atalanta all'età di 12 anni. La scalata nelle giovanili e poi il suo esordio in Serie A il 24 ottobre 2021 all’età di 17 anni. Il tecnico piemontese lo schiera nel finale del match pareggiato 1-1 contro l’Udinese. E il 18 aprile arriva anche il primo gol fra i più realizzato nel match casalingo contro il Verona perso 2-1.

Come Gardoni

E Scalvini è il secondo prodotto del vivaio atalantino, che da sempre sforna grandi talenti, a raggiungere questo obiettivo. Il primo fu il bergamasco Piero Gardoni, anche lui arrivato dalla Cantera nerazzurra e capitano della storica Coppa Italia vinta contro il Torino a San Siro 2 giugno 1963.